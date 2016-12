Díaz defiende "gran presupuesto" y dice es "síntoma claro" de estabilidad

Sevilla, 21 dic (EFE).- La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha congratulado hoy de que Andalucía sea la "primera comunidad" que va a aprobar un "gran presupuesto" para 2017, el primero "expansivo" tras varios años, y ha resaltado que ello es "un síntoma claro" de la estabilidad política.

"Es muy importante que Andalucía se la primera comunidad en la aprobación de sus presupuestos porque es un síntoma claro de la estabilidad política, de la seguridad y confianza que damos en Andalucía", ha defendido Díaz, que ha agregado: "Otros han preferido aplazar los presupuestos y aquí hemos cumplido con nuestra obligación".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, que acoge hoy la primera sesión del debate de presupuestos, la presidenta de la Junta ha resaltado la búsqueda del acuerdo a través del diálogo con otra fuerza políticas y, en particular, con Ciudadanos, cuyos votos, junto a los del PSOE, garantizarán la aprobación de las cuentas.

"Estos presupuestos van a dar seguridad a los andaluces: seguridad para la inversión y para los servicios públicos, y también para crear empleo", ha dicho la jefa del Gobierno andaluz, que ha destacado el "enorme esfuerzo" en Educación y Sanidad, así como en el sistema de la dependencia.

"Es un gran presupuesto, el primero expansivo que puede hacer este gobierno, el primero de crecimiento, y eso para mí es un motivo de satisfacción", ha remachado.

Según Díaz, la aprobación de los presupuestos "no es casualidad", pues no se elaboran "de la noche a la mañana", sino que tienen "mucho trabajo a las espaldas, muchas horas de diálogo y de negociación".

"Esta es la nueva política que algunos defienden, y en esta realidad y con celeridad es en lo que yo estoy", ha recalcado al ser preguntada por las manifestaciones de apoyo de algunos de sus compañeros del PSOE para que sea candidata a la secretaría general del partido.

Yo respeto a quien quiera estar en otras cosas, pero yo estoy en esto", ha señalado en referencia a los presupuestos de la comunidad.

"De eso no voy a hablar; no hay mejor síntoma de la estabilidad política de un gobierno que la aprobación de un presupuesto y los que quieran distraerse que se distraigan, yo no tengo tiempo para distraerme", ha insistido.

Interpelada, por otra parte, sobre la sentencia del Tribunal Constitución relativa a la composición de la Mesa del Parlamento de Andalucía, ha indicado que "se tiene que cumplir y punto".

"No hay más discusión y creo que eso es lo que tiene previsto hacer la propia Mesa del Parlamento, pero no seré yo la que diga al legislativo lo que tiene que hacer", ha aseverado.

Tras señalar que ella es "escrupulosa" en la separación de poderes, ha defendido que hay que aplicar todas las sentencias del Tribunal Constitucional y defenderlas "te gusten más o te gusten menos", algo que ha dicho que no ve en el Gobierno del PP ni en Mariano Rajoy.