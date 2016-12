EFE ANDALUCÍA -21 DIC

Sevilla (EFE).- El Parlamento de Andalucía ha aprobado, en la primera sesión del debate final del proyecto de presupuestos de la Junta para el 2017, un total de trece secciones, en las que no se ha incorporado ninguna de las 791 enmiendas debatidas hoy de las 934 que han quedado "vivas" del PP, Podemos e IU.

PRESUPUESTOS JUNTA

PSOE y C's defienden unos presupuestos que critican el resto de los partidos

Sevilla (EFE).- Los portavoces parlamentarios del PSOE y Ciudadanos han defendido los presupuestos de la Junta para 2017 que afrontan desde hoy su debate final en la Cámara, mientras el PP, Podemos e IU han criticado las cuentas, que ascienden a 33.239 millones y serán aprobadas mañana.

PRESUPUESTOS JUNTA

Díaz defiende "gran presupuesto" y dice es "síntoma claro" de estabilidad

Sevilla (EFE).- La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha congratulado hoy de que Andalucía sea la "primera comunidad" que va a aprobar un "gran presupuesto" para 2017, el primero "expansivo" tras varios años, y ha resaltado que ello es "un síntoma claro" de la estabilidad política.

TRIBUNALES ERE

Los recursos por la acusación de Chaves y Griñán se resolverán por separado

Sevilla (EFE).- La Audiencia de Sevilla ha acordado que los recursos presentados en la pieza política de los ERE por los 26 ex altos cargos procesados, entre ellos los ex presidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se resolverán por separado y no en un auto conjunto.

PARLAMENTO MESA

Del Pozo estará en la Mesa cuando BOE publique la sentencia y saldrá IU

Sevilla (EFE).- Los servicios jurídicos del Parlamento han presentado hoy ante la Mesa de la Cámara un informe en el que establecen que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para incluir a Patricia del Pozo (PP) cuando el fallo se publique en el BOE, momento en el que perderá su representante IU.

SUBASTA MEDICAMENTOS

Díaz critica declaraciones "insensatas" de Montserrat sobre subasta fármacos

Sevilla (EFE).- La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha tildado hoy de "insensatas y faltas de todo rigor" las declaraciones de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, quien afirmó ayer que la subasta de medicamentos convierte a los andaluces en "pacientes de segunda".

SUBASTA MEDICAMENTOS

PP mantiene que subasta de medicamentos produce desigualdad entre ciudadanos

Sevilla (EFE).- El PP andaluz mantiene que la subasta de medicamentos del Gobierno autonómico produce desigualdad entre los ciudadanos de la comunidad con los de otras partes de España y ha advertido de que la sentencia del Tribunal Constitucional se limita a la distribución competencial pero no entra en ese asunto.

INMIGRACIÓN BALANCE

Más de 6.000 inmigrantes rescatados en las costas andaluzas durante este año

Sevilla (EFE).- Un total de 6.099 inmigrantes, principalmente subsaharianos, han sido rescatados en las costas de Andalucía en lo que va de año, lo que supone casi el doble que en el mismo periodo del 2015, cuando fueron auxiliados 3.369, según ha informado hoy el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

CLÁUSULAS SUELO

Unicaja cifra en 150 millones repercusión de la sentencia de cláusulas suelo

Málaga (EFE).- La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a favor de la retroactividad de las devoluciones por cláusulas suelo puede suponer una "contingencia, adicional a la ya cubierta", en torno a 150 millones de euros para el Grupo Unicaja Banco.

TURISMO BALANCE

Costa del Sol supera los 12 millones de turistas y 11.000 millones de impacto

Málaga (EFE).- El turismo en la Costa del Sol vuelve a batir este año los registros históricos en su principales cifras, al alcanzar los 12 millones de turistas, 26 millones de pernoctaciones, un grado de ocupación medio de los hoteles del 64,3 por ciento y un impacto económico superior a 11.000 millones de euros.

JUSTICIA PREMIO

Emilio Calatayud, Premio Internacional "Justicia Juvenil Sin Fronteras" 2016

Granada (EFE).- El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil (OIJJ) ha galardonado al juez de Menores de Granada Emilio Calatayud con el Premio Internacional "Justicia Juvenil Sin Fronteras" en su cuarta edición.

ANDALUCÍA JUVENTUD

Díaz valora "talento, creatividad y solidaridad" de los jóvenes andaluces

Sevilla (EFE).- La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha valorado hoy "el talento, la creatividad y la solidaridad" de los jóvenes andaluces, valores que ha contrapuesto con el resurgimiento de "los tópicos que se vuelven a levantar contra Andalucía" en "los últimos tiempos difíciles".

MARTA DEL CASTILLO

Un nuevo informe sitúa en el Guadalquivir el cuerpo de Marta del Castillo

Sevilla (EFE).- El titular del juzgado de instrucción número 4 de Sevilla ha entregado a la Policía Nacional un informe que situaría el cadáver de Marta del Castillo en la dársena del río Guadalquivir, a menos de quince minutos a pie de la calle León XIII de Sevilla, donde la joven fue asesinada.

CARNAVAL CÁDIZ

Instituto de la Mujer aboga por suprimir las ninfas de Carnaval de Cádiz

Cádiz (EFE).- La directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de Cádiz, Josefa Moreno, se ha mostrado hoy a favor de eliminar la figura de las ninfas del Carnaval de Cádiz por considerar que es un certamen "desfasado" que "deteriora" la imagen que la mujer debe tener en el siglo XXI.

ARQUEOLOGÍA TESORO

Exposición explica el tesoro de Tomares, media tonelada de monedas romanas

Sevilla (EFE).- Una exposición que ha sido inaugurada hoy en el Museo Arqueológico de Sevilla, donde podrá visitarse hasta septiembre, explica el hallazgo, en abril pasado, del denominado tesoro de Tomares (Sevilla), localidad en la que de forma casual fueron halladas algo más de media tonelada de monedas romanas.