Motivación, una asignatura más David Martín es mentor de un alumno de 2.º de ESO desde hace dos años. / Francis Silva Universitarios se convierten en mentores de escolares en barrios de desventaja social M. ÁNGELES GONZÁLEZ Málaga Lunes, 4 junio 2018, 00:29

«Vaya chapa me van a meter». Es lo primero que se le pasó por la cabeza a Cristian cuando le informaron de que una persona iría una tarde a la semana al colegio a ayudarle con los deberes y con la que podría también jugar y hacer deporte. Dos años después de recibir aquella noticia, su opinión ha cambiado radicalmente. Es el segundo curso que este alumno de 1.º de ESO cuenta con este apoyo y confiesa que su mentor ya es como un miembro más de su familia y que le hace «mucha ilusión» verle. «Me ayuda a resolver los problemas, me explica las cosas hasta que las entiendo, y es muy divertido y bueno», dice este niño sobre Óscar González, un universitario que colabora como voluntario con la asociación Citywise, donde un centenar de jóvenes se han convertido en consejeros y guías de menores de zonas de desventaja social de la capital que, por su situación, podrían llegar ser víctimas del fracaso escolar o la exclusión.

El programa de 'mentoring' infantil '1+1' se desarrolla en colegios e institutos de Palma-Palmilla (Misioneras Cruzadas de la Iglesia), Cruz Verde-Lagunillas (Nuestra Señora de Gracia y el IESVicente Espinel), Los Asperones (María de la O) y San Andrés (IESProfesor Isidoro Sánchez y CEIP Guadaljaire y El Torcal), donde un total de 95 niños reciben refuerzo académico y psicológico por parte chicos que trabajan de forma individual con ellos y se convierten en sus 'hermanos mayores'. Estos voluntarios, todos universitarios, pasan con los escolares una tarde a la semana en la que intentan, sobre todo, motivarles para que luchen por conseguir sus sueños, sean conscientes de sus capacidades y quieran superarse en el aspecto académico y en el personal.

Un centenar de jóvenes prestan apoyo académico y psicológico a niños de Los Asperones, La Palmilla, Cruz Verde y San Andrés a través de la asociación Citywise

La labor de los mentores va más allá de la de un profesor particular. Sólo la primera hora la dedican a estudiar o hacer deberes; durante la otra, realizan juegos o actividades deportivas. También se plantean retos semanales enfocados principalmente a que los niños mejoren su actitud. Esta semana, Cristian debía comportarse mejor en clase, y dice que lo ha cumplido. «Hemos conseguido que controle la impulsividad y va mejorando en cuanto a organización y a hablar menos en clase», apunta su mentor, Óscar González, que se encuentra cada miércoles por la tarde con 'su niño' en un instituto de la capital. Este estudiante de primero de Ingeniería Industrial se interesó por el proyecto de Citywise a raíz de la experiencia de una amiga. Este es su primer curso como mentor y dice que se siente «realizado». «Es como mi hermano pequeño, desde el primer día hubo mucho 'feeling' y nos lo pasamos muy bien juntos. Me cuenta sus 'cosillas', es como un colega», señala Óscar, que afirma con orgullo que el escolar ha mejorado sus notas.

Pero no sólo los niños se benefician de este programa. También es positivo para la formación de los mentores, que, según Begoña White, responsable de proyectos de Citywise, «desarrollan habilidades y cualidades que les pueden servir para su vida cotidiana y su futuro laboral, como liderazgo, trabajo en equipo, análisis y resolución de problemas».

«Ahora las apruebo todas»

A David Martín, otro voluntario, le ha servido como experiencia profesional, ya que quiere ser profesor. Estudiante de 4.º de Matemáticas, es mentor de Juanma desde hace dos cursos, cuando asistió a una charla sobre el proyecto '1+1' en la Universidad y no dudó en apuntarse. «Se ha creado un vínculo entre nosotros que no esperaba y es muy reconfortante ver cómo va mejorando en los estudios», afirma. De él, Juanma dice que «es gracioso, juega mucho con nosotros y nos entiende muy bien». «Me cuesta mucho estudiar, pero David busca la manera de que sea más divertido», dice este alumno de 2.º de ESO que de mayor quiere ser arquitecto.

Óscar González y Alba Gómez, jugando con los niños a los que dan apoyo. / Francis Silva

En la clase de al lado, Alba Gómez repasa Matemáticas con Óscar, de 1.º de ESO, a quien acompaña desde el curso pasado. Esta malagueña de Teba estudia 3.º de Psicología y reconoce que al principio pensó que no podría comprometerse con el programa por falta de tiempo. «Dos amigas me convencieron; vine un día a probar y me encantó», recuerda esta universitaria que dice sentirse responsable, en parte, del rendimiento académico de Óscar. «Este año ha bajado las notas, pero está remontando otra vez», dice aliviada. Sobre ella, el escolar destaca que «es buena persona, me ayuda en todo y nunca se rinde; es más paciente que mis profesores y explica las cosas de forma más fácil». Con el sueño de ser mecánico de coches, presume de que desde que entró en Citywise «las apruebo todas».

