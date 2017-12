Dónde llevar juguetes nuevos o seminuevos en estas navidades En estos días las ONG intensifican sus campañas de juguetes. / Ismael Rozalén Con los regalos de estas fiestas, muchos padres optan por donar cosas que sus hijos ya no usan. Ofrecemos una guía de entidades que pueden hacer llegar esos artículos a otros niños AMANDA SALAZAR Málaga Domingo, 24 diciembre 2017, 00:21

En estos días, los niños malagueños ultiman sus cartas para Papá Noel y los Reyes Magos. Los juguetes se convierten en los protagonistas. Los más pequeños llevan semanas pensando en sus favoritos. Los personajes de la Patrulla Canina, los chicos de PJ Masks, la saga de Star Wars, Lego, superhéroes, las clásicas muñecas, otras más modernas… Pero la llegada de más juguetes a los hogares supone también una reestructuración. Muchos padres aprovechan estas fechas para quitar de las habitaciones infantiles juguetes más estropeados o que se les han ‘quedado pequeños’. Esto ocurre en mayor medida con los juguetes y artículos de los bebés como móviles de cuna e incluso carritos.

En muchas ocasiones, a los pena llevarlos al contenedor porque están en perfecto estado. Una opción para no tirarlos es darlos en herencia a algún familiar o amigo con niños menores, una ayuda para ahorrarse un buen dinero. Hay quien se decanta por ponerlo a la venta en aplicaciones de venta segunda mano como Wallapop. Pero también hay muchas entidades sociales que en estos días recogen juguetes usados y otros productos infantiles que estén en buen estado o nuevos. Se trata de evitar que acaben en la basura y que al mismo tiempo hagan felices a otros niños de familias con menos recursos. Recogemos algunas de estas alternativas.

1 Cruz Roja:

La entidad se ha marcado este año el reto de llegar a los 1.500 niños con juguetes para estas navidades. Eso sí, solo juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas. Aunque han estado realizando colectas puntuales en distintos establecimientos e instituciones, se pueden seguir llevando a la sede de Cruz Roja Juventud, situada en la calle Cuartel de Caballería s/n.

2 Caritas:

Aunque no existe una campaña de recogida de juguetes como tal desde Cáritas Diocesana, algunas Cáritas parroquiales en los barrios sí recogen juguetes para algunas de las familias a las que atienden, para tratar de que los niños puedan disfrutar de juguetes en estas fechas señaladas.

3 Ángeles Malagueños de la Noche:

A pesar de que su cometido principal es el de que a nadie le falte un plato a la mesa, en Ángeles Malagueños de la Noche en estos días también recogen juguetes. Entre sus beneficiarios, de hecho, hay muchas familias con niños y es para ellos para quienes estarán destinados. Sí piden que los juguetes donados, aunque estén usados, no estén rotos o estropeados. La sede de esta ONG está en la calle Fuentecilla, 2, en la zona de la Trinidad.

4 Madre Coraje:

La ONG recoge juguetes usados durante todo el año, pero la llegada de estos artículos tanto a sus tiendas como a su sede central se intensifica en estos días. En este caso, los juguetes irán en un contenedor para los niños que participan en los proyectos de la entidad en Perú. La sede está en la calle Punta Alta, 22-24. Polígono San Luís.

5 OSAH Hispana:

Antonio Paneque, el presidente de la asociación OSAH Hispana, que trabaja con familias de la zona de Carranque y Cruz del Humilladero, hace en estos días un llamamiento especial para donar juguetes para sus familias. Actualmente, atiende a más de 700. Su sede está en la calle Virgen de la Servita, 36 (Carranque). Más información, en el 951 256 365.

6 Aldeas Infantiles:

La entidad estrenó este año un Centro de Día en la calle Clavel, en El Palo, que atiende a más de un millar de niños en riesgo de exclusión social. En estos días, recogen tanto juguetes nuevos como material escolar y deportivo para trabajar con los pequeños en su sede o, en caso de necesidad, poder entregárselo a las familias.

7 Biberódromo:

Aunque su función principal es la de atender las necesidades de alimento y cuidados de higiene de bebés y niños pequeños de familias sin recursos, el Biberódromo también recoge juguetes de forma puntual, así como artículos para bebés como carritos, cambiadores o bañeras. “Hacemos mucho hincapié en que deben estar en perfecto estado; que no traigan lo que no querrían para sus hijos o nietos”, dice Manuel Montes, presidente de la ONG.

8 La Ciudad de los Niños:

Uno de los primeros lugares en los que piensan los malagueños para dejar juguetes en buen estado pero que ya no necesitan es La Ciudad de Los Niños. Sin embargo, desde el centro explican que su realidad ha cambiado mucho en los últimos años y que apenas pasan niños pequeños por la institución. Actualmente, la mayoría de los 50 niños internos a los que atienden son mayores de 12 años. “Si nos vienen con juguetes no les decimos que no, porque puede venirnos algún niño más pequeño, pero nuestros niños son más adolescentes y no quieren juguetes, lo que les interesa es la ropa”, señalan desde la entidad. Por eso, animan a sus benefactores a donar estos días tarjetas de regalo de comercios de moda, para que los niños puedan ir ellos mismos con un monitor a comprar lo que les gusta. Además, hacen falta artículos de higiene, como champú, pasta y cepillos de dientes o cuchillas de afeitar. Y de alimentos, garrafas de aceite.