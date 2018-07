Las Hermanitas de los Pobres logran reunir fondos para reformar su viejo edificio en Málaga capital

«Me he pasado la vida cuidando a los demás y ahora cuidan de mí»

Desde que a los seis años su madre la entregó a una familia para que aprendiera a llevar las tareas domésticas en un Cortijo en Málaga, la vida de Carmen Gutiérrez ha sido muy dura. Pero, a sus 85 años, afirma que las dificultades nunca le han hecho perder la sonrisa, porque siempre se aferró a su fe. «Me he pasado la vida cuidando a los demás y ahora por primera vez alguien me cuida a mí», señala esta anciana nacida en Baena, que lleva quince años viviendo en el Asilo delas Hermanitas de los Pobres de la capital. Carmen cuenta que a los 26 años le casaron con un hombre enfermo, diez años mayor que ella, para que se ocupara de él. «Nadie me preguntó si quería casarme o no; a la boda solo fue la que sería mi suegra, mi marido, el párroco y yo, que lloraba sin parar durante la ceremonia», dice.

Después, la pareja se trasladó a vivir a Málaga capital, donde ella tuvo que ponerse a trabajar limpiando casas, portales y escaleras porque su esposo no podía levantarse de la cama. «No podía coger trabajos muy lejos porque tenía que acudir constantemente a ver cómo estaba», dice. Pese a todo, tuvieron dos hijos «que están bien colocados» y que ahora le han dado dos nietos.

Cuando se quedó viuda, empezó a ir al Asilo de las Hermanitas de los Pobres a visitar a una vecina que residía en la casa, donde al final se ha convertido en una más. «Ya no podía quedarme sola en mi piso, pero aquí estoy mejor, como en familia; me encuentro acompañada y atendida. Pienso que el Señor me ha hecho un regalo enviándome con las Hermanitas de los Pobres», indica.