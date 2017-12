La Gran Recogida arranca con la previsión de igualar su récord Voluntarios, durante la Gran Recogida, ayer en Vialia. / Álvaro Cabrera La campaña de Bancosol, que finaliza hoy, recogió ayer 200.000 kilos de alimentos en la provincia PATRICIA PINEDA Málaga Sábado, 2 diciembre 2017, 00:35

La Gran Recogida de Alimentos de Bancosol comenzó ayer su sexta edición. Un año más, durante un fin de semana, se anima a todos los malagueños a que se acerquen a sus supermercados más cercanos para donar comida. Entre ayer y hoy se espera al menos igualar el récord de ediciones anteriores y llegar a 650.000 kilos de comida en Málaga –tres millones de kilos a nivel andaluz–. Para empezar, en la jornada de ayer se consiguió un total de 200.000 kilos de comida en toda la provincia, pese a contar con algunos supermercados menos por problemas a la hora de cuadrar fechas. Pero lo cierto es que el día más importante, y que más donaciones recibe es hoy, según las experiencias de ediciones anteriores.

En detalle Fecha: La recogida dura dos días, ayer 1 de diciembre, y hoy sábado, 2 de diciembre. Voluntarios: En total se necesitan 4.000 voluntarios para llevar a cabo la iniciativa. Objetivo: Se espera recoger 650.000 kilos de comida en Málaga, y 3.000.000 a nivel Andaluz. Alimentos: Se necesitan alimentos de primera necesidad, como leche, aceite, pasta, atún, o comida preparada. Ayuda: Bancosol ayuda a 49.000 personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Resultados: En el día de ayer, primer día de la recogida, se consiguieron 200.000 kilos de comida aproximadamente.

Desde Bancosol insisten en que necesitan alimentos no perecederos, y sobre todo, es muy importante que no necesiten refrigeración. Pero el error es pensar que alimentos no perecederos son solamente el arroz, la pasta, o las legumbres. Es por eso que en esta ocasión recuerdan alimentos como comida preparada, cartones de sopa, aceite, leche o atún, ya que el objetivo principal es recoger productos de primera necesidad.

Para conseguir este objetivo se han movilizado un total de 4.000 voluntarios solo para estos días de la recogida, y han participado más de trescientos establecimientos de distribución. Detrás se esconde un largo proceso, de un mes de duración, ya que una vez que llega la comida a los almacenes hay que clasificarla para poder darle salida lo antes posible.

Para este proceso se necesitan seiscientos voluntarios. Y es que, en España se estima que los bancos de alimentos atienden a 1.600.000 personas asiduamente. Porque realmente lo que se recoge durante estas jornadas son solo una décima parte de lo que Bancosol reparte durante todo el año.

El vicepresidente de Bancosol y responsable de la Gran Recogida, Joaquín Jiménez, comentó ayer en la presentación de las jornadas que Málaga «es muy solidaria». «En Málaga estamos a la par que en Sevilla, teniendo nosotros menos habitantes. Comprobamos lo solidaria que es Málaga cuando vemos nuestros almacenes llenarse», añadió durante la presentación de la Gran Recogida, a la que también asistieron el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Elías Bendodo; y una destacada representación de los voluntarios que participan en la campaña.