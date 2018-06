La Fundación Harena reivindica en una jornada la responsabilidad social de las empresas La entidad reconoce a Diario SUR y Fundación El Pimpi por su compromiso con la sociedad malagueña AMANDA SALAZAR Málaga Miércoles, 6 junio 2018, 21:09

La Fundación Harena celebró este miércoles una Jornada de Iniciativas de Transformación Social en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga que, bajo el lema de 'Hoy puedes cambiar todo', reivindicó la responsabilidad social de las empresas. Durante el encuentro, en el que participaron como ponentes el presidente de la CEPYME y vicepresidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente y fundador de la ONG Amigos de Silva, Paco Moreno, Harena reconoció también la labor de dos empresas malagueñas, la Fundación El Pimpi y Diario SUR, por su compromiso para mejorar la sociedad, apoyando proyectos de transformación social.

«Un periódico tiene que ser un reflejo de la sociedad en la que vive y en ese sentido queríamos dar voz y visibilidad al trabajo que realizan muchas personas a diario en las asociaciones en Málaga», señaló Manuel Castillo, director de SUR, quien indicó que la solidaridad es algo que no solo es un lema en el escudo de Málaga, sino que la provincia y su gente son «tremendamente solidarias». El presidente de la Fundación El Pimpi, José Cobos, recorrío por su parte su historia vital para explicar la necesidad que tuvo en un momento dado de dar un giro social a sus bodegas, algo que de lo que, según señaló, se siente muy orgulloso y le emociona.

El presidente de Fundación Harena, Antonio Moreno, entrega el reconocimiento a Manuel Castillo, director de SUR

Antonio Garamendi habló del papel social de las empresas y del compromiso por mejorar las cosas. «No se trata solo de hablar de ello, sino de creérselo», indicó. En este sentido, habló de cómo empezó a colaborar con el proyecto de la ONG Amigos de Silva en Etiopía para llevar agua a la población. «Un día me llegó Paco Moreno y me pidió ayuda; yo podría haberle dicho que no, pero tenemos el deber de intentar cambiar las cosas», señaló. Así nació la ONG Ayudare, que aglutina a un conjunto de empresarios cuyo cometido es recaudar fondos en España para poder hacer los pozos en Etiopía. Así fundaron también la primera empresa etíope con capital español. «Hemos tenido que salvar muchas dificultades, pero podemos decir que todo el dinero que genera la empresa se destina a crear más pozos», señaló.

Paco Moreno, de la ONG Amigos de Silva, agradeció a Harena su ayuda. Gracias a la fundación y a la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación, han podido añadir tecnología solar a las bombas de agua de los 31 pozos que han podido construir en Etiopía. Además, de esto, gracias a la ONG se ha creado un hospital en la zona que es referente en la región y que atiende a 100.000 personas. Moreno habló de cómo llegó a Etiopía por una casualidad y lleva ya doce años viviendo en el terreno para intentar mejorar la vida de sus habitantes. El agua, señaló, es clave para mejorar la salud de la población, disminuyendo las enfermedades y posibilita que las niñas puedan ir a la escuela, puesto que son ellas las encargadas de caminar kilómetros para coger agua, acarreando hasta 25 litros para que pueda subsistir toda la familia. «Nosotros empezamos nuestro proyecto con un euro; hay que dejar de poner excusas para ayudar a los demás porque con un solo euro se pueden cambiar muchas vidas», espetó.

La tercera ponente Victoria Tortosa, de La Exclusiva Logística Social, que finalmente no pudo acudir al evento, habló a través de un vídeo de su proyecto, que arrancó en Soria y ya ha llegado a Burgos, atendiendo a los vecinos de zonas rurales para evitar la despoblación. «Empezamos llevándoles la compra a domicilio y poco a poco hemos ido ampliando servicios; un 60% de nuestros clientes han mejorado su alimentación desde que les atendemos, y hemos evitado que la zona rural acabe siendo una zona insegura y que hayan tenido que dejar sus casas para trasladarse a la ciudad, señaló.