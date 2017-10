Una campaña recauda dinero para dar ayuda psicológica a mujeres con un cáncer de mama en Málaga Felisa Rodero, Ruth Sarabia, Ana Sánchez y Pedro González, ayer. / Salvador Salas La iniciativa consiste en completar de forma virtual la distancia del maratón de Nueva York donando un euro por metro recorrido ÁNGEL ESCALERA Málaga Martes, 3 octubre 2017, 00:37

La junta provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha puesto en marcha una campaña para recaudar fondos que se destinarán a la ayuda psicológica de mujeres a las que se les acaba de diagnosticar un cáncer de mama. Para tal fin, se ha creado la página web MNY Por Ellas (www.mnyporellas.es), donde todas las personas que lo deseen pueden participar de forma virtual en el maratón de Nueva York, a través de sus donaciones, y apoyar al equipo de colaboradores de la AECC de Málaga que correrá en esa famosa prueba de fondo el próximo 5 de noviembre.

Cada año se diagnostican en la provincia de Málaga más de 800 nuevos casos de cáncer de mama. Aunque la incidencia de ese tumor –el más frecuente entre las mujeres– crece, también ha aumentado la curación. A los cinco años de detectarse el cáncer, la supervivencia es casi del 83 por ciento. El diagnóstico precoz y el avance de los tratamientos son las mejores armas para vencer este tipo de tumores. El 19 de octubre se celebrará el Día Mundial del Cáncer de Mama.

Cada persona puede aportar la cantidad que desee en ese maratón solidario virtual. Un euro donado equivale a un metro recorrido. El objetivo es completar los 42.195 metros que tiene un maratón transformando los metros en euros, explicó ayer el gerente de la junta provincial de la AECC, Pedro González, en la rueda de prensa de presentación de la campaña, acto que se celebró en el Ayuntamiento de Málaga. Junto a González estuvieron la directora general de Derechos Sociales del Ayuntamiento, Ruth Sarabia; la directora médica de la junta provincial de la Asociación contra el Cáncer, Felisa Rodero, y la paciente y codirectora de la New Sound Big Band, Ana Sánchez Navas. La página web también está abierta a aquellas empresas que quieran patrocinar alguna distancia concreta.

La New Sound Big Band dará un concierto en el Cervantes a beneficio de las pacientes el 16 de octubre

El día de la carrera, se prevé que 20 malagueños, que colaboran con la AECC, disputen la prueba y luzcan una camiseta contra el cáncer de mama. Cada día se irá explicando en la página web por qué parte del recorrido se va en función de los metros que se avancen con las donaciones económicas que se realicen, dijo Pedro González.

Por otro lado, la New Sound Big Band ofrecerá el próximo 16 de octubre en el Teatro Cervantes (20.30 horas) un concierto cuyo beneficio será también para la asistencia de pacientes con un cáncer de mama y sus familias. Se interpretará el concierto ‘Today I Sing the Blues’, una pieza que se hizo popular en el ámbito del jazz americano de finales de los años veinte del siglo pasado gracias a Louis Armstrong o Cab Calloway. Para esta ocasión, la New Sound Big Band reúne a músicos de una gran proyección artística y viene a engrosar la nómina de propuestas que ubican Málaga en el mapa activo del jazz. El precio único de las entradas es de 15 euros.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, la junta provincial de la AECC ha programado una campaña con cerca de un centenar de acciones, en las que participarán más de 250 voluntarios. El objetivo es concienciar de la importancia de lograr un diagnóstico precoz de ese tumor.