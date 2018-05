Bancosol, dos décadas contra el hambre en Málaga

200 ONG trabajan con Bancosol y realizan el reparto de los alimentos

En total, 200 ONG colaboran en red con Bancosol para establecer el reparto de comida directo entre sus usuarios. Una coordinación en la que ha tenido mucho que ver la crisis económica que, ante el incremento del número de familias atendidas, obligó a las asociaciones a aliarse para mejorar la distribución de la comida. El presidente de Bancosol, Joaquín Jiménez –que coge el testigo de Javier Peña, fallecido en diciembre–, explica que la entidad exige desde entonces a las ONG beneficiarias informes que acrediten la necesidad real de una familia con un estudio de un trabajador social. Y todos los beneficiarios se inscriben en un registro común para evitar duplicidades, algo en lo que también intervino el propio Ayuntamiento de Málaga.

La Gran Recogida, que se celebra desde el año 2012, también supuso un antes y un después. Esta acción solidaria sin precedentes unió bajo un mismo propósito a las diferentes entidades, que aportan sus propios voluntarios para las acciones en los supermercados. «Cuando supe de los problemas de Bancosol, se me erizó el vello; el 95% de la comida que repartimos a nuestras 500 familias provienen del Banco de Alimentos. Pese al mensaje de que ya todo está bien, las asociaciones a pie de calle sabemos que esto no es así», indica Eva Pascual, de Inpavi, quien señala que cada semana llegan a su sede entre ocho y diez familias nuevas a pedir ayuda.

«Todos nos sentimos Bancosol; las entidades sociales le debemos mucho», afirma Olga Santiago, de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que también tiene un programa para unas 80 familias a las que, además de dificultades económicas, les sobreviene la enfermedad. «Ves que los problemas de las familias son graves cuando llegan usuarios a los que acaban de darles una sesión de quimio o radioterapia y, pese a encontrarse mal físicamente, hacen cola en nuestra sede semanalmente para recoger su bolsa», añade.

Salvador Gutiérrez, uno de los casi 50 de voluntarios habituales de Bancosol, ha pasado en los siete años que lleva ligado a la entidad por distintos puestos, desde la coordinación de equipos en la Gran Recogida hasta jefe de almacén. «Todos los que estamos aquí querríamos que Bancosol desapareciese, pero porque no haga falta, no por algo meramente burocrático», defiende este antiguo gestor de compras de una gran constructora a nivel nacional. Lo mismo opina Diego Vázquez, exempleado de banca y ahora secretario de Bancosol. «La gente se desentiende porque ya no estamos en el auge de la crisis, pero hay muchas familias que atraviesan su propia crisis por distintas circunstancias; hay que apoyarlas con lo básico para que puedan dedicar su tiempo a salir de ese agujero y valerse por sí mismos, no a buscar qué darles de comer a sus hijos», añade Jiménez.