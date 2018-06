80.000 raciones de pescado para familias necesitadas de Málaga David Ruiz, Jesus Rodríguez, 'El Chule', y Juan Manuel García. SUR / SUR La empresa murciana Rafael Fuentes e Hijos acuerda con Er Banco Güeno de La Palmilla esta donación de alimentos, que llegará el sábado en un tráiler para su distribución entre las asociaciones de toda la ciudad que lo soliciten FRANCISCO GUTIÉRREZ Lunes, 18 junio 2018, 14:51

Unos lo llaman casualidad, otros milagro. El caso es que el encuentro de Jesús Rodríguez, 'El Chule', con unos empresarios hace unos días en Cádiz ha tenido un resultado que pocos podían prever. En el transcurso de una comida, El Chule tomó la palabra y dijo que necesitaba ayuda para su barrio y su gente, La Palmilla y los gitanos. Y el empresario que le escuchó, le tomó la palabra y preguntó que qué necesitaba. «5.000 euros para una furgoneta y un camión de pescado», fue la respuesta del activista social. Y con un apretón de manos se selló el acuerdo que este sábado se hará realidad: un camión frigorífico llegará este sábado a La Palmilla, a la misma sede de la asociación Er Banco Güeno, con 20 toneladas de pescado, es decir, unas 80.000 raciones, que se van a distribuir a distintas asociaciones de Málaga y provincia. Además de la donación en metálico.

«Hace dos semanas no sabíamos nada de El Chule, ni de La Palmilla», reconocía el delegado para Andalucía de Ricardo Fuentes e Hijos, David Ruiz Casado. Pero tras el encuentro del presidente de la compañía con el presidente de la asociación que gestiona el comedor social se han puesto a trabajar en la logística de esta donación extraordinaria. El delegado de Ricardo Fuentes e Hijos ha explicado que son una compañía multinacional con ventas en todo el mundo y que trabajan con grandes cantidades de pescado, por lo que en esta ocasión han tenido que preparar especialmente un pedido con un peso y un tamaño más manejable, en bandejas de 15 o 20 kilos, de pescado de distintas especies y congelado. El camión llegará el sábado a La Palmilla, procedente de sus servicios centrales, en Cartagena.

Repartir 20.000 kilos de pescado congelado no es nada fácil, y menos para una asociación. Por esto han contado con el apoyo del distrito. Juan Manuel García, director de la junta municipal, ha explicado que se han puesto en contacto con las asociaciones que cuenten con reparto de alimentos, que estén integradas en la red de comedores sociales y de los economatos, y que cuenten con línea de frío para la perfecta conservación del pescado para que se pueda repartir según las necesidades.

El Chule ha explicado que aunque esta donación llega a su comedor social, «es para todos los necesitados», sean o no de La Palmilla. Y que el reparto desde la sede de la asociación, en la calle Francisco Carter, tiene también como objetivo dar visibilidad a La Palmilla y eliminar las «barreras mentales». No obstante, si alguna asociación no tiene transporte, ellos se lo harán llegar.