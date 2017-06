El Real Guadalhorce Club de Golf ofrecerá cuatro torneos solidarios

El Real Guadalhorce Club de Golf prepara un verano muy solidario. Los amantes de este deporte podrán disfrutar durante todo el mes de julio de cuatro torneos, cuya recaudación irá destinada a cuatro asociaciones: Nuevo Futuro, Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Fundación Malagueña de Asistencia a enfermos de Cáncer (FMAEC) y Fundación Vicente Ferrer.

Los días elegidos para estos torneos serán el 8, 15, 22 y 29 de julio, y se disputarán en la modalidad de pareja mejor bola Stableford, excepto el del 22 de julio, que será individual. El tiro de mañana será a las 09.00 horas y el de tarde quedará para las 14.30 horas. Podrán participar en estas competiciones los jugadores con licencia federativa en vigor y con posesión del hándicap nacional.

Respecto a los precios, el club ofrecerá un bono para los cuatro torneos (90 euros para socios y 135 euros para los no socios). También habrá un bono para tres competiciones (75 euros para socios y 115 para los no socios). Aquellos que solo deseen disputar uno de los torneos lo podrán hacer con un precio de 30 euros para socios y 45 para no socios.

La inscripción al evento puede realizarse en el mismo club (Avda. José Ortega y Gasset, 555), a través de sus teléfonos 952 17 93 68 / 78 o en su web www.guadalhorce.com.

Los que se inscriban en los cuatro torneos participarán en un sorteo de regalos y en el cóctel de entrega de premios a los jugadores, que se celebrará el 29 de julio.

Esta iniciativa, a la que se ha denominado como 'I Verano Solidario', se realizaba anteriormente durante todo el año, pero se ha querido concentrar en la época estival para "recaudar más dinero y conseguir más asistencia", según ha explicado Clemente Díaz, presidente del club, acompañado por Luis Verde, director técnico de Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Málaga, y el diputado provincial de Innovación Social, Participación y Cooperación Internacional, Félix Lozano, que han animado a participar a todos los golfistas de la provincia.