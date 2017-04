¿Quieres ayudar a Óscar a ser médico? La asociación Nena Paine lanza un SOS para mantener su proyecto

Óscar quiere ser médico, Silvia sueña con ser veterinaria y las gemelas Coral e Indara se esfuerzan cada día para convertirse en profesora de baile y educadora infantil, respectivamente. Los cuatro acuden cada tarde a clases de refuerzo en la asociación Nena Paine, un colectivo malagueño que trabaja para rescatar del fracaso escolar a más de 230 de menores de la capital y que ha lanzado en los últimos días una campaña en las redes sociales para buscar socios y padrinos que ayuden a mantener viva esta “fábrica de sueños”. Así define este proyecto solidario su impulsora, Mercedes García Paine, conocida por todos como Nena, que ofrece becas a la totalidad de los alumnos -ninguno paga el 100% de las cuotas y más de 50 no aportan nada- y también ayuda a familias necesitadas de Ciudad Jardín, Palma-Palmilla y La Virreina con un banco de alimentos y un economato.

Los niños, sus alumnos, son los protagonistas de esta iniciativa, que se basa en difundir fotografías en las que los escolares muestran carteles escritos por ellos mismos en los que puede leerse qué quieren ser de mayores. Abogado, profesor, policía, futbolista, barrendero o quiosquero... profesiones de lo más variopintas que rondan las cabezas de niños y niñas que hoy se esfuerzan por superarse gracias a Nena Paine y a su equipo de maestros, psicólogos, pedagogos y voluntarios, un proyecto que ha ido creciendo desde su nacimiento en 2008 y cuya continuidad preocupa a Nena Paine por la falta de fondos. De hecho, advierte de que si no consigue 40.000 euros de aquí a final de año, tendrá que hacer recortes. “No voy a cerrar, pero tendré que dejar de ayudar en las meriendas o cerrar el banco de alimentos”, apunta esta malagueña de 37 años que se lamenta de no poder atender personalmente a los alumnos que van a las clases de refuerzo “porque estoy todo el día haciendo gestiones para buscar dinero”. “Ayer me dijo uno de mis niños que me echaba de menos, y a mí se me parte el alma, porque aunque está mi equipo trabajando con ellos, me necesitan y me reclaman”, apunta.

Las familias beneficiarias de la asociación se han sumado a este SOS lanzado por Nena compartiendo las imágenes de los niños por las redes sociales, un centenar de fotografías que ha realizado la presidenta del colectivo y que se encarga de subir a diario a Facebook. Pero no va a quedarse aquí, está dispuesta a recurrir a empresarios y personas de alto poder adquisitivo para lograr que 40 de ellos aporten 1.000 euros cada uno de aquí a final de año. “Yo no creo que sea tan difícil conseguirlo”, afirma optimista. No obstante, hace un llamamiento para que cualquier ciudadano que pueda colaborar, con la cantidad que sea, también lo haga poniéndose en contacto con ella a través del teléfono 605 79 54 47 y del email info@nenapaine.es.