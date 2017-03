Una verbena de referencia en Málaga por el Síndrome de Rett

La Plaza de toros de La Malagueta se encuentra hoy repleta por motivos solidarios, ya que 3.000 personas asisten a la cuarta edición de la verbena benéfica VerbeRett, que destinará todo lo recaudado a la investigación de la enfermedad de Rett que afecta a una de cada 10.000 niñas en España.

Un año más, las entradas se han agotado para el evento, que comenzó a las 12.00 horas y se prolongará hasta las 23.00. Esta fiesta, calificada por sus organizadores como ‘la fiesta de la primavera’ en Málaga, ha cogido tanta fuerza a lo largo de sus cuatro ediciones hasta el punto en que "se ha convertido en la principal fuente de financiación de la Investigación del síndrome de Rett a nivel nacional”, apunta uno de los encargados.

Este síndrome, que es sufrido por 3.000 niñas en todo el país, afecta en Málaga en torno a siete niñas. Las pequeñas que lo padecen no pueden hablar ni usar las manos, sufren crisis epilépticas, escoliosis, problemas digestivos o trastornos del sueño.

El ambiente que se respira en La Malagueta es familiar y de música. Más de 100 voluntarios trabajan tanto en las barras y en la cocina; así como aquellos que se encuentran vendiendo productos a través de diversos puestos colocados en distintos puntos del recinto, velarán para que todos los asistentes disfruten de este evento único por sus características

Para animar la fiesta, que mejor que música. A lo largo de la jornada de hoy actuarán grupos malagueños como Tocatta Covers, Pop FM, The Experriens, Los Electroduendes y después, en la parte final de la verbena, llegará el toque ochentero con dos grupos de referencia nacional: No me pises que llevo chanclas y Seguridad social.

Málaga se ha convertido en los últimos cuatro años en la capital española de la lucha contra el síndrome de Rett gracias a este evento. “Cada año vienen familias de más puntos de España, congregándose alrededor de 40 familias que vienen de toda la geografía nacional”, apunta uno de los organizadores.