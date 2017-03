Un regalo para el Día del Padre especial y solidario

Los fabricantes de corbatas, relojes y otros complementos masculinos se preparan para una de las fechas más importantes para ellos en el calendario: Llega el Día del Padre. Como seguro que estos 'clásicos' no faltarán, desde la Casa Ronald McDonald de Málaga este año también se han lanzado con su particular regalo. Un obsequio que en muchas ocasiones no será tan material como los otros pero que a buen seguro les hará igual de felices o más a sus destinatarios.

Porque en esta ocasión ellos apuestan por sorprender con experiencias y sensaciones. Y para ello han creado un talonario, compuesto por diez vales, en los que se prometen regalos tan originales como "un domingo sin madrugones", "un día sin enfadarme contigo" o "hoy te lavo el coche", entre otros.

Junto a ellos figura otro en blanco, para rellenar antes de entregarlo, así como dos más tangibles, como un helado o una visita a la Casa, ubicada en la Avenida Arroyo de los Ángeles, 50, en Málaga capital, y que proporciona un techo a niños y sus familiares cuando tienen que estar hospitalizados fuera de su hogar.

Es la primera vez que desde esta entidad ponen en marcha una campaña en torno al 19 de marzo, con la que se pretende "cambiar los típicos regalos por algo diferente", según explica el gerente de la Casa Ronald McDonald, Vicente Moros. "Hay regalos que valen mucho más de lo que cuestan", añade Moros, que insiste en que con esta idea se busca "regalar sensaciones y momentos únicos a los padres" y que estarán disponible del 17 al 19 de marzo.

Dónde conseguir los #TalonariosDíadelPadre

-Viernes 17 marzo: De 11 a 20 horas en el centro comercial Vialia (junto a la tienda Imaginarium) y junto al merendero Antonio Martín, en La Malagueta.

- Sábado 18 marzo: De 11 a 20 horas junto al merendero Antonio Martín, en La Malagueta.

- Domingo 19 marzo:De 11 a 14 horas junto al merendero Antonio Martín, en La Malagueta.

- Y cualquiera de los tres días en la Casa Ronald McDonald (Avda. Arroyo de los Ángeles, 50) de 10 a 22 horas.