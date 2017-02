Cinco plataformas de 'crowdfunding' solidario para ayudar a partir de un euro

¿Estás pensando en colaborar económicamente con alguna causa solidaria pero no dispones de mucho dinero? Aunque se trate de una cantidad pequeña, tu granito de arena cobra valor cuando se une a la generosidad de otras muchas personas. Precisamente eso es lo que intenta facilitar el 'crowdfunding' solidario, un fenómeno que se está extendiendo como la pólvora por Internet y que consiste en la financiación de proyectos sociales a través de aportaciones en grupo vía on line. Las ONG y otras entidades no lucrativas recurren cada vez más a este sistema para conseguir sacar adelante sus iniciativas, ya que las redes sociales les permiten llegar a miles de personas que se encuentran con un amplio escaparate de retos solidarios con los que colaborar a partir de un euro, desde conseguir leche para niños con desnutrición en Etiopía, hasta la adquisición de enseres de primera necesidad para refugiados o el apadrinamiento de estudiantes brillantes para que puedan desarrollar su carrera profesional.

El donante, además de sentir la satisfacción de ayudar a los demás, puede beneficiarse de desgravaciones en la declaración de la renta y de sorteos que a veces se establecen para incentivar la participación.

Son muchas las plataformas que han nacido en los últimos años para aglutinar los proyectos de 'crowdfunding' de numerosas entidades sociales que facilitan todo el proceso para hacer las microdonaciones. Estas son algunas de ellas:

www.kukumiku.com: Las personas que hagan aportaciones podrán acceder a sorteos de productos y servicios exclusivos, una estrategia que busca “potenciar la difusión de los proyectos y multiplicar las fuentes de ingreso”, según explican en la web, donde aclaran que son conscientes de que “en el tema de la solidaridad las recompensas no tienen por qué ser necesarias”. Además, se les hace llegar un certificado de donativo para que puedan desgravarlo. Si el proyecto tenía objetivo ecónomico, la entidad sólo recibirá la cantidad de aquellos usuarios que hayan marcado la opción en la pasarela de pago de donar igualmente aunque el objetivo no se cumpla. Entre los proyectos activos en la actualidad, se encuentra uno de ayuda humanitaria para refugiados en Grecia; una campaña para conseguir leche para niños con desnutrición en Etiopía y otra para material escolar para menores de un orfanato de Malawi.

www.migranodearena.org: Esta plataforma gratuita de 'crowdfunding' solidario creada por la Fundación Real Dreams nació en el año 2009 con el convencimiento pleno de que “la suma de pequeños granitos de arena puede mejorar la vida de muchas personas”. Más de 1.700 ONG están recibiendo fondos para sus proyectos a través de esta plataforma, en la que se han recaudado más de 1.500.000 euros a lo largo de 2016, según informan en la propia web. Se ofrece la posibilidad de incluir sorteos en los retos solidarios para incentivar los donativos. Entre los proyectos activos hay uno de investigación sobre el cáncer infantil impulsado por la Fundación Alba Pérez, creada por los padres de una niña que luchó durante cinco años y medio contra esta enfermedad. El objetivo está marcado en 50.000 euros y se han recaudado más de 15.000.

www.muchosmas.org: Es una plataforma de 'crowdfunding' solidario que tiene el objetivo de combatir la pobreza en Guatemala a través de la educación. Para conseguirlo, recauda fondos para escolarizar a los niños de la zona. “Nuestra meta es lograr una escuela accesible y de calidad para los 200.000 niños guatemaltecos que actualmente no tienen acceso a ella”, señalan sus creadores. Por cada 200 que se recaudan, se escolariza a un niño y el 100% del dinero llega al terreno, según aseguran en la web. Hasta el momento se ha conseguido escolarizar a más de 130 menores. Se da la opción de crear un evento solidario con motivo de un cumpleaños para que las aportaciones que 'regalen' familiares y amigos se destinen a este fin solidario o bien proponer un reto como raparse la cabeza si se logra recaudar una determinada cantidad.

www.teaming.net: En esta plataforma tan sólo se dona un euro y se hace una vez al mes. El usuario dará esa cantidad, ni más ni menos, a cada grupo con el que colabore, creados para una determinada causa social. Puede unirse a todos los grupos que quiera, aunque se recomiendan aquellos cercanos y con los que se mantenga un vínculo, como por ejemplo el de la empresa o el de algún conocido o amigo, o bien a los creados por organismos oficiales. El euro que se aporta cada mes se destina, íntegramente, a la causa social que apoya el grupo, sin comisiones. Por el momento ya hay registrados más de 161.000 'teamers' que destinan un euro al mes a causas sociales. Desde su creación se han recaudado casi seis millones de euros. Esta plataforma nació en las empresas en 1998. Los empleados donaban un euro de su nómina para un proyecto social que se escogía entre todos. A principios de 2012 se lanzó la primera versión de la web actual. Entre los proyectos activos está uno de Los Argonautas para combatir la soledad de los mayores.

www.microdonaciones.net: Es la plataforma de microdonaciones de la Fundación Hazloposible, que ha recaudado 516.253 euros de más de 9.300 aportaciones con las que se han conseguido 261 proyectos. No hay cantidades mínimas para colaborar con las causas solidarias de las diferentes ONG que publican sus proyectos. Para hacer llegar el dinero a la entidad debe conseguirse el 100% de la financiación necesaria. Solo entonces se hará el cargo en la cuenta bancaria del usuario. El 100% de lo que recauda el proyecto se destina a la ONG, excepto las comisiones financieras por el pago. Entre los proyectos activos se encuentra una 'app' para proteger a los niños de la India que viven en la calle y que podrían ser víctimas de mafias. El software permite la identificación de los menores, ya que la dificultad para impedir que sean atrapados es que carecen de cualquier documentación que acredite su identidad. Ya se han recaudado más de 350 euros de los 1.000 necesarios.